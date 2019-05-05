Медведев поздравил «Зенит» с досрочным выходом в чемпионы

Москва, , 07:12 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» с досрочной победой в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги. Соответственную запись глава правительства России разместил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

"Поздравляю ФК «Зенит» и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!», — написал Дмитрий Медведев.

Отметим, ранее, 4 мая, санкт-петербургский «Зенит», набравший 58 очков в 27 играх российской Премьер-лиги (РПЛ), досрочно обеспечил себе первое место по итогам чемпионата-2018/19 Это произошло после того как находящийся на втором месте в турнирной таблице московский клуб «Локомотив» уступил в матче 27-го тульскому «Арсеналу» и утратил возможность борьбы за первое место.