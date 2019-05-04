«Спартак» переиграл «Урал» с помощью гола Фернандо

Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Футбольный московский клуб «Спартак» переиграл екатеринбургскую команду «Урал» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на поле стадиона «Екатеринбург-Арена» и закончилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного во встреча гола стал бразильский полузащитник московской команды Лукас Фернандо, который на 82-й минуте неожиданным для голкипера «Урала» точным ударом вывел свой клуб вперед и принес ему этим победу.

Отметим, по итогам встречи московский «Спартак» набрал 43 очка и упрочил свое пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 33 очками на одиннадцатой позиции.