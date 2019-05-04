«Сочи» вышел на первое место в ФНЛ, обыграв «Сибирь»

Новосибирск, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» обыграл футболистов новосибирской команды «Сибирь» в матче 35-го тура первенства футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра проходила на поле новосибирского стадиона «Спартак и закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный в мачте гол был забит на 7-й минуте, после того как полузащитник гостей Евгений Песегов удачно реализовал назначенный главным арбитром встречи в ворота соперника одиннадцатиметровый удар.

Отметим, этой победой «Сочи» продлил свою беспроигрышную серию в ФНЛ до 15 игр подряд и смог набрать 67 очков, что, в свою очередь, позволило ему возглавить турнирную таблицу лиги. «Сибирь» с 30 очками на восемнадцатой строчке.