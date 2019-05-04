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Хоккейная сборная Казахстана досрочно вышла в элитный дивизион ЧМ

Спорт

Это стало возможным после победы сборной Литвы над командой Южной Кореи в матче группы А ЧМ-2019

Нур-Султан, 4 мая 2019, 15:36 — REGNUM  Мужская сборная хоккейная команда Казахстана сыграет на чемпионате мира 2020 года в элитном дивизионе. Это стало возможным после победы сборной Литвы над командой Южной Кореи в матче группы А чемпионата мира 2019 года, проходящем в Нур-Султане.

По условиям турнира в элитный дивизион выйдут команды, занявшие первое и второе места в своей группе. После победы сборной Литвы над командой Южной Кореи, последняя уже никак не сможет обойти команду Казахстана.

При этом в предпоследнем туре казахская команда встретится со сборной Белоруссии и последней будет достаточно ничейного результата для попадания в элитный дивизион. А в случае проигрыша Белоруссии, обладатель второй путевки в него выяснится в матче последнего тура группы А между Белоруссией и Южной Кореей.

Отметим, чемпионат мира по хоккею 2020 года пройдет в Швейцарии и будет проведен в Лозанне и Цюрихе.

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