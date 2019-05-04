«Уфа» победила в меньшинстве «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Самара, , 14:47 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» переиграл самарскую команду «Крылья советов» в матче 27-го тура молодежного футбольного первенства России.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Единственным голом во встрече стал мяч, который попал от ноги форварда «Крыльев Советов» Рамиля Шейдаева на 5 — минуте игры. Также на 22-й минуте с поля был удален форвард «Уфы» Данила Емельянов и клуб вынужден был доигрывать встречу в меньшинстве, что никак не отразилось на итоговом результате.

Отметим, по итогам игры «Уфа» набрала 22 очка и смогла подняться на тринадцатое место в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу. «Крылья советов» с 40 очками на восьмой позиции.