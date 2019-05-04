«Томь» переиграла с минимальным счетом «Авангард» в ФНЛ

Томск, , 14:54 — REGNUM Футбольный клуб «Томь» обыграл курскую команду «Авангард» в матче 27-го тура чемпионата футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, прошедшая на поле томского стадиона «Труд», закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник команды хозяев Николай Калинский, который смог поразить ворота соперника точным ударом на 56-й минуте игры.

Отметим, этой победой «Томь» прервала свою серию без выигрышей из пяти игр подряд с 60 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ. Курский «Авангард» на седьмом месте с 52 очками.