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«Томь» переиграла с минимальным счетом «Авангард» в ФНЛ

Спорт

Победа хозяев со счетом 1:0

Томск, 4 мая 2019, 14:54 — REGNUM  Футбольный клуб «Томь» обыграл курскую команду «Авангард» в матче 27-го тура чемпионата футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, прошедшая на поле томского стадиона «Труд», закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник команды хозяев Николай Калинский, который смог поразить ворота соперника точным ударом на 56-й минуте игры.

Отметим, этой победой «Томь» прервала свою серию без выигрышей из пяти игр подряд с 60 очками находится на третьей строчке турнирной таблицы ФНЛ. Курский «Авангард» на седьмом месте с 52 очками.

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Футбол
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