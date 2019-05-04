Суббота, 4 Мая 2019 года
15:31:51 МСК

Форвард Петри Контиола перешел в «Йокерит»

Спорт

Соглашение между 34-летним нападающим и финской командой рассчитано сроком на один сезон

Форвард Петри Контиола перешел в «Йокерит»
Oleg Bkhambri (Voltmetro)
Петри Контиола

Хельсинки, 4 мая 2019, 14:39 — REGNUM  Хоккейный финский клуб «Йокерит» заключил соглашение с бывшим форвардом ярославской команды «Локомотив» финном Петри Контиолой, сообщает 4 мая официальный сайт клуба.

Также известно, что соглашение между 34-летним нападающим и финской командой рассчитано сроком на один сезон.

Отметим, последние пять сезонов Петри Контиола выступал за ярославский «Локомотив», а до это играл за клубы магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В нынешнем сезоне игрок сыграл за ярославский клуб в 41 матче в КХЛ и смог набрать в них 21 (9 шайб + 12 голевых передач) очко.

Напомним, финский клуб «Йокерит» завершил нынешний чемпионат КХЛ на четвертом месте западной конференции и в первом раунде плей-офф уступил московской команде «Динамо» со счетом в серии 2−4.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить