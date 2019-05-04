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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета

Спорт

Матч 27-го тура РПЛ между клубами «Зенит» и «Ахмат» начнется в Грозном в 16:30 мск

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Фанаты «Зенита»

Грозный, 4 мая 2019, 13:42 — REGNUM  Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» определился с формой на матч 27-го тура Российской Премьер-лиги с грозненской командой «Ахмат». Соответствующее сообщение разместила 4 мая пресс-служба команды.

«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета. Голкипер санкт-петербургского клуба проведет матч в форме желтого цвета.

Также известно, что их соперники выйдут на поле в полосатой бело-зеленой форме, а их вратарь — в черной.

Отметим, матч 27-го тура РПЛ между клубами «Зенит» и «Ахмат» пройдет 4 мая на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в 16:30 мск.

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Футбол
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