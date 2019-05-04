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«Шинник» обыграл всухую «Луч» в ФНЛ

Спорт

2:0 в пользу гостей

Владивосток, 4 мая 2019, 13:41 — REGNUM  Ярославский футбольный клуб «Шинник» нанес поражение всухую владивостокской команде «Луч» в матче 35-го тура чемпионата футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра, состоявшаяся на поле стадиона «Динамо» во Владивостоке, закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Авторами двух безответных мячей в ворота «Луча» стали: нападающий «Шинника» Сергей Самодин (36-я минута) и его коллега по клубу хавбек Владислав Камилов (66-я).

Также в матче было показано пять желтых карточек и все они пришлись на долю футболистов «Луча».

Отметим, по итогам встречи «Шинник» набрал 53 очка и понялся на пятое место турнирной таблицы ФНЛ. «Луч» с 41 очком на четырнадцатом месте.

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Футбол
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