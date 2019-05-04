Екатеринбург, Свердловская область, , 13:23 — REGNUM

Руководства тренерских штабов футбольных клубов «Урала» из Екатеринбурга и московского «Спартака» объявили стартовые составы на матч 27-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.

В составе московской команды на поле выйдут: Айртон, Гапонов, Гулиев, Джикия, Ещенко, Зе Луиш. Зобнин, Ломовицкий, Максименко, Мельгарехо и Фернандо. В качестве запасных: Глушаков, Глушенков, Игнатов, Комбаров, Мамин, Мелкадзе, Поплевченков, Ташаев, Терёшкин, Умяров и Ханни.

У «Урала» игру начнут: Бикфалви, Бумаль, Годзюр, Димитров, Егорычев, Кулаков, Меркулов, Погребняк, Поляков, Страндберг и Эль-Кабир.Запасные: Араторе, Ароян, Бавин, Баклов, Данцев, Динга, Емельянов, Ильин, Катрич, Панюков, Шанбиев и Фидлер.

Напомним, матч 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» состоится 4 мая на поле стадиона «Екатеринбург-Арена» и начнется в 14:00 мск. Московский «Спартак» с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице «Урал» с 33 очками на одиннадцатой сточке.