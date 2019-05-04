Суббота, 4 Мая 2019 года
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СМИ: полузащитник Хави может возглавить «Бетис»

Спорт

Футболист уже начал обучение для получения лицензии тренера УЕФА

Севилья, Испания, 4 мая 2019, 13:00 — REGNUM  Бывший полузащитник клуба «Барселона» Хави, ныне играющий за катарскую команду «Аль-Садд», может стать главным наставником севильского клуба «Бетис», сообщает 4 мая Sport.es.

По информации источника, 39-летний футболист уже начал обучение для получения лицензии тренера УЕФА.

Нынешний главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен покинет команду по окончании нынешнего сезона и руководство севильского клуба считает Хави идеальным кандидатом на эту роль.

Сам футболист ранее заявлял о том, что он закончит свою игровую карьеру по окончании нынешнего сезона.

Отметим, Хави является воспитанником клуба «Барселона», в котором дебютировал основном составе команды в 1998 году. С «Барселоной» футболист стал восьмикратным чемпионом испанской Примеры, а также обладателем 3 Кубков и 6 Суперкубков Испании и 4 титулов победителя Лиги чемпионов. Также в активе игрока два Суперкубка УЕФА и два титула чемпиона мира среди клубов.

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Футбол
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