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«СКА-Хабровск» переиграл «Зенит-2» в матче ФНЛ

Спорт

3:1 в пользу хозяев

Хабаровск, 4 мая 2019, 12:32 — REGNUM  Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» уверенно обыграл санкт-петербургскую команду «Зенит-2» в матче 35-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла на поле стадиона имени Ленина в Хабаровске и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился форвард хозяев Константин Базелюк (21-я, 41-я минуты) забивший два мяча первого тайма игры. Ещё один мяч на счету защитника Кирилл Суслов (76-я).

Автором единственного мяча «Зенита-2», оказавшегося в итоге «голом престижа», стал нападающий Артем Юсупов (56-я).

Отметим, по итогам встречи «СКА-Хабаровск» с 55 очками находится на пятом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Зенит-2» с 22 очками на последней, двадцатой строчке.

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Футбол
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