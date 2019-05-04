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«Витязь» назначил Кравца новым главным тренером команды

Спорт

Специалист сменит на этом посту Валерия Белова

«Витязь» назначил Кравца новым главным тренером команды
Иллюстрация: Hcvityaz.ru
Михаил Кравец

Подольск, Московская область, 4 мая 2019, 11:57 — REGNUM  Хоккейный подмосковный клуб «Витязь» назначил новым главным тренером команды Михаила Кравца, сообщает 4 мая пресс-служба клуба.

На этом посту новый главный наставник «Витязя» сменит Валерия Белова, контракт которого закончился 30 апреля.

Напомним, Валерий Белов руководил командой с 2016 года и за это время «Витязь» дважды вышел в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне подмосковная команда попала в плей-офф с восьмого места западной конференции и проиграла в серии первого раунда московской команде ЦСКА со счетом 4−0.

Отметим, 55-летний Михаил Кравец никогда до этого не был главным наставником клуба КХЛ. Он входил в тренерский штаб санкт-петербургской команды СКА (2009/10 и 2012/14) и был тренером ХК Сочи (2014/16). В прошлом сезоне работал главным тренером клуба МХЛ «СКА-Варяги», а потом перешел в клуб ВХЛ «СКА-Нева».

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