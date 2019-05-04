СМИ: «Барселона» интересуется форвардом «Арсенала» Ляказеттом

Барселона, Испания, , 11:38 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» интересуется возможностью получить в свой состав французского форварда лондонской команды «Арсенал» Александра Ляказетта, сообщает 4 мая El Mundo Deportivo.

По информации издания, 27-летний игрок является одной из кандидатур в списке клуба на усиление атакующей линии. При этом отмечается, что приоритетной целью каталонцев также остается Антуан Гризманн из команды «Атлетико».

Отметим, в текущем сезоне Ляакзетт сыграл за свою команду в 46 мачтах и смог забить в них 18 голов и сделать 12 результативных передач. Футболист перешел в лондонскую команду из «Лиона» летом 2017 года, сумма трансфера составила 53 млн евро. Текущий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года.