Суббота, 4 Мая 2019 года
12:29:52 МСК

СМИ: «Барселона» интересуется форвардом «Арсенала» Ляказеттом

Спорт

Текущий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года

Барселона, Испания, 4 мая 2019, 11:38 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Барселона» интересуется возможностью получить в свой состав французского форварда лондонской команды «Арсенал» Александра Ляказетта, сообщает 4 мая El Mundo Deportivo.

По информации издания, 27-летний игрок является одной из кандидатур в списке клуба на усиление атакующей линии. При этом отмечается, что приоритетной целью каталонцев также остается Антуан Гризманн из команды «Атлетико».

Отметим, в текущем сезоне Ляакзетт сыграл за свою команду в 46 мачтах и смог забить в них 18 голов и сделать 12 результативных передач. Футболист перешел в лондонскую команду из «Лиона» летом 2017 года, сумма трансфера составила 53 млн евро. Текущий контракт игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить