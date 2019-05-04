Суббота, 4 Мая 2019 года
11:22:06 МСК

«Ак Барс» подписал контакты с экс-форвардами «Барыса» Кормье и Фрэттином

Спорт

Соглашения заключены на один сезон

Казань, 4 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Хоккейный казанский клуб «Ак Барс» заключил соглашения с двумя бывшими форвардами команды «Барыс» из Нур-Султана: канадцами Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье. Об этом 4 мая сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Также сообщается, что оба хоккеиста подписали соглашения с казанской командой сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Патрис Кормье сыграл за «Барыс» в 56 матчах и смог набрать в них 40 (18 шайб + 22 результативные передачи) очков. Также в 11 играх плей-офф набрал 4 (1 шайба + 3 голевые передач) очка.

Напомним, Мэттью Фрэттин сыграл за клуб в 52 играх и набрал в них 39 (17 шайб + 22 голевые передачи) очков. В 11 играх плей-офф набрал 11 (9 шайб + 2 результативные передачи) очков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить