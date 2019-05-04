«Ак Барс» подписал контакты с экс-форвардами «Барыса» Кормье и Фрэттином

Казань, , 11:02 — REGNUM Хоккейный казанский клуб «Ак Барс» заключил соглашения с двумя бывшими форвардами команды «Барыс» из Нур-Султана: канадцами Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье. Об этом 4 мая сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Также сообщается, что оба хоккеиста подписали соглашения с казанской командой сроком на один сезон.

Отметим, в прошедшем сезоне Патрис Кормье сыграл за «Барыс» в 56 матчах и смог набрать в них 40 (18 шайб + 22 результативные передачи) очков. Также в 11 играх плей-офф набрал 4 (1 шайба + 3 голевые передач) очка.

Напомним, Мэттью Фрэттин сыграл за клуб в 52 играх и набрал в них 39 (17 шайб + 22 голевые передачи) очков. В 11 играх плей-офф набрал 11 (9 шайб + 2 результативные передачи) очков.