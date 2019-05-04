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СМИ: Жозе Моуринью может стать главным тренером «Ромы»

Спорт

Клуб и специалист ведут соответственные переговоры

Рим, 4 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Бывший тренер лондонской команды «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью может занять место главного наставника команды «Рома», сообщает 4 мая L'Equipe.

По данным издания, с 56-летним тренером ведет переговоры об этом руководство футбольного итальянского клуба, которое в марте 2019 года уволило с этой должности Эусебио ди Франческо. До конца сезона на место главного тренера команды был назначен Клаудио Раньери.

Также сообщается, что Моуриью может рассмотреть предложение клуба «Пари Сен-Жермен» в случае, если последний расстанется со своим нынешним главным наставником — немцем Томасом Тухелем.

Отметим, последним местом работы португальского специалиста был лондонский клуб «МЮ», из которого он ушел в декабре 2018 года.

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Футбол
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