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«Витязь» заключил с форвардом Сёминым новый контракт

Спорт

Соглашение рассчитано на один сезон

«Витязь» заключил с форвардом Сёминым новый контракт
Jamie Kellner
Александр Семин в составе Вашингтон Кэпиталз

Подольск, Московская область, 4 мая 2019, 10:37 — REGNUM  Хоккейная подмосковная команда «Витязь» заключила новый контракт со своим нападающим Александром Сёминым, сообщает 4 мая официальный сайт КХЛ.

Также известно, что соглашение между 35-летним игроком и подмосковным клубом рассчитано на один сезон.

Отметим, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Сёмин провел за свой клуб 54 матча и набрал в них 41 (19 шайб + 22 результативные передачи) очко с показателем полезности «+6», при 43 минутах набранного штрафа. В четырех матах плей-офф хоккеист сделал одну результативную передачу.

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