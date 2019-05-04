«Портленд» обыграл «Денвер» в 4-м овертайме и повел в серии плей-офф

Портленд, США, , 10:35 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» переиграл в четвертом овертайме баскетболистов «Денвер Наггетс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Игра проходила на паркете «Мода-центра» в Портленде и закончилась победой хозяев со счетом 140:137 в четвертом овертайме.

Наиболее результативным игроком матча стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 41 очко в матче. Ещё два его коллеги по клубу оформили в игре дабл-дабл — Энес Кантер набрал 18 очков и сделал 15 подборов, а Морис Харклесс смог набрать 15 очков и сделать 10 подборов.

Самыми результативными у «Денвера» стали сербский центровой Никола Йокич, оформивший трип-дабл с 33 очками, 18 подборами и 14 результативными передачами, и его партнер по команде Джамал Мюрей, набравший в матче 34 очка.

Матч стал вторым в истории НБА, в котором команды сыграл четыре овертайма. Предыдущий подобный матч был сыгран в 1953 году между командами «Бостон Селтикс» и «Сиракьюс Нэшнлз» со счетом 11:105.

Отметим, по итогам игры «Портленд» ведет в серии со счетом 2−1. Следующий матч пройдет также в Портленде 6 мая и начнется в 2:00 мск.