Суббота, 4 Мая 2019 года
10:55:17 МСК

«Аякс» продлил контракт с защитником Тальяфико

Спорт

Новое соглашение с игроком заключено до лета 2022 года

Амстердам, 4 мая 2019, 10:05 — REGNUM  Футбольный амстердамский клуб «Аякс» продлил соглашение со своим аргентинским защитником Николасом Тальяфико, сообщает 4 мая официальный сайт команды.

Также сообщается, что новое соглашение с игроком заключено до лета 2022 года. Другие подробности контракта не сообщаются.

Отметим, Николас Тальяфико перешел в состав «Аякса» из команды «Индепендьенте» в 2018 году. В нынешнем сезоне он сыграл за свой новый клуб в 42 матчах и отметился в них 5 голами и 6 результативными передачами.

Напомним, за два тура до окончания голландского чемпионата по футболу «Аякс» вместе с командой ПСВ делит первое место в турнирной таблице. Оба клуба имеют в активе по 80 очков. Также в полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» ведет в серии с «Тоттенхэмом» со счетом 1−0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить