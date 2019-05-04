«Аякс» продлил контракт с защитником Тальяфико

Амстердам, , 10:05 — REGNUM Футбольный амстердамский клуб «Аякс» продлил соглашение со своим аргентинским защитником Николасом Тальяфико, сообщает 4 мая официальный сайт команды.

Также сообщается, что новое соглашение с игроком заключено до лета 2022 года. Другие подробности контракта не сообщаются.

Отметим, Николас Тальяфико перешел в состав «Аякса» из команды «Индепендьенте» в 2018 году. В нынешнем сезоне он сыграл за свой новый клуб в 42 матчах и отметился в них 5 голами и 6 результативными передачами.

Напомним, за два тура до окончания голландского чемпионата по футболу «Аякс» вместе с командой ПСВ делит первое место в турнирной таблице. Оба клуба имеют в активе по 80 очков. Также в полуфинале Лиги чемпионов «Аякс» ведет в серии с «Тоттенхэмом» со счетом 1−0.