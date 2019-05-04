Хаддерсфилд, , 09:42 — REGNUM

Дин Хойл, являющийся мажоритарным владельцем футбольного клуба «Хаддерсфилд Таун», продал свою долю владения клубом исполнительному директору одного из спонсоров команды, бизнесмену Филу Ходжкинсону. Об этом сообщает 4 мая The Sun.

«Понимаю, что после 10 лет полной самоотдачи и появившихся проблем со здоровьем я должен поступить правильно для себя, семьи и «Хаддерсфилда» — передать правление новому председателю», — приводит издание слова Хойла. Также бывший владелец команды выразил надежду на то, что новый владелец сможет вписать новую главу в историю «Хаддерсфилда».

Кроме этого, Дин Хойл отметил, что назначение правильного преемника является важным для него и его наследия, как и остальное, чего он смог достичь.

Поэтому, по мнению бывшего владельца «Хаддерсфилда», его выбор пал на Фила Ходжкинсона, так как последний не только бизнесмен, обладающий решимостью и сильным желанием добиться успеха, но и потому, что он, как новый владелец, всегда будет следовать интересам клуба.

«Он фанат «Хаддерсфилда» и действительно понимает, какой это клуб», — заключил Ди Хойл.

Отметим, «Хаддерсфилда» находится на последнем, двадцатом месте английской Премьер-лиги и уже потерял шансы на сохранение места в ней.