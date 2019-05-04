«Тампа» продлила контракт с защитником Яном Руттой

Тампа, США, , 09:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» заключил новый контракт со своим чешским защитником Яной Руттой, сообщает 4 мая официальный сайт «Тампы».

Также сообщается, что контракт заключен сроком на один год и что по его условиям защитник заработает за этот период сумму в 1,3 млн долларов.

Отметим, 28-летний хоккеист был выменян в состав «Тампы» из клуба «Чикаго Блекхоукс» в январе 2019 года. Он провел за клуб 37 матчей и смог набрать в них 8 (2 шайбы + 6 результативных передач) очков. Также в четырёх матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи.

Напомним, клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» стал победителем нынешнего регулярного сезона НХЛ и выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, потерпев поражение в серии с командой «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 4−0.