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«Марсель» и «Страсбург» не выявили победителя в матче Лиги 1

Спорт

1:1...

Страсбург, Франция, 4 мая 2019, 09:00 — REGNUM  Футбольные клубы «Страсбург» и «Марсель» разошлись вничью в матче 35-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата.

Игра проходила на поле страсбургского стадиона «Стад де ла Мейно» и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Мячей пришлось ждать до второго периода, когда на 47-й минуте форвард «Марселя» Валер Жермен вывел свой клуб вперед, а на 65-й защитник «Страсбурга» Кенни Лала сравнял счет в матче, приведя его к итоговому результату.

Отметим, по итогам встречи «Страсбург», для которого эта ничья стала пятой игрой подряд без выигрыша, с 46 очками находится на девятой сточке турнирной таблицы. «Марсель» с 55 очками на пятом месте.

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Футбол
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