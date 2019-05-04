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СМИ: хавбек Виллиан может из «Челси» перейти в «Барселону»

Спорт

Клуб готов заплатить за его летний трансфер 35 млн евро

Лондон, 4 мая 2019, 08:59 — REGNUM  Бразильский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виллиан может сменить английский футбольный чемпионат на испанский, сообщает 3 мая The Sun.

Согласно данным источника, к 30-летнему бразильцу проявляет интерес клуб «Барселона», который готов заплатить за его летний трансфер 35 млн евро.

При этом в прошлом году «Барселона» готова была приобрести футболиста за почти вдвое большую сумму, однако с тех пор стоимость Виллиана стала меньшей.

Отметим, в текущем сезоне Виллиан сыграл за свой клуб в 31 матче и отметился в них 3 голами и 6 голевыми передачами.

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Футбол
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