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«Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры

Спорт

3:0 в пользу гостей

Севилья, Испания, 4 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Авторами забитых мячей стали форвард Юссеф Эн-Несири (8-я минута), нападающий Мартин Брайтвайт (20-я) и хавбек Оскар Арнаис (82-я), поставивщий в матче жирную точку.

Также Мартин Брайтвайт отметился двумя результативными передачами в игре.

Отметим, это второе подряд поражение «Севильи» и по его итогам клуб с 55 очками опустился на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» с 45 очками на девятой строчке.

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Футбол
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