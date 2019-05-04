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«Милуоки» обыграл «Бостон» и повел в серии

Спорт

123:116 в матче и 2-1 в серии в пользу «Милуоки»

Бостон, США, 4 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

Игра, закончившаяся со счетом 123:116 в пользу «Милуоки», проходила на паркете площадки «Ти Гарден» в Бостоне.

Наиболее результативным игроком встречи стал нападающий «Милуоки» Янис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 32 очками и 13 подборами. Его коллеги по клубу Джордж Хилл и Крис Миддлтон набрали 21 и 20 очков соответственно.

У их оппонентов самым результативным стал Кайри Ирвинг, набравший в игре 29 очков. Также Джейсон Тэйтум оформил дабл-дабл с 20 очками и 11 подборами.

Отметим, после этой победы «Милуоки» ведет в серии со счетом 2−1. Следующая игра состоится 7 мая в Бостоне и начнется в 2:30 мск.

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Баскетбол
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