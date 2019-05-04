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«Майнц» смог уйти от поражения в матче с «Лейпцигом»

Спорт

Боевая ничья 3:3

Майнц, Германия, 4 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Футбольный клуб «Майнц» смог уйти от поражения в матче с командой «Лейпциг» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.

Игра, проходившая на «Опель-Арене» в Майнце, закончилась со счетом 3:3.

Счет в матче открыли гости голом защитника Лукаса Клостермана на 20-й минуте игры, затем на 32-й он же оформил в матче дубль. На это хозяева до перерыва сумели ответить мячом форварда Карима Онисиво (43-я).

Во втором периоде нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер на 49-й минуте увеличил преимущество своей команды до двух голов, однако затем усилиями защитника Муссы Ньяката (67-я) и форварда Жана-Филиппа Матета (83-я) хозяева смогли уйти от поражения.

Отметим, по итогам встречи «РБ Лейпциг» с 65 очками находится на третьем месте турнирной таблицы Бундеслиги. «Майнц» с 37 очками на двенадцатом месте.

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Футбол
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