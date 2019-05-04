«Эвертон» победил всухую «Бернли» в АПЛ

Ливерпуль, Великобритания, , 08:10 — REGNUM Футбольный ливерпульский клуб «Эвертон» обыграл с нулевым счетом команду «Бернли» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Игра проходила на поле ливерпульского стадиона «Гудисон парк» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все главные события матча были завершены уже к 20-й минуте встречи, когда Шеймус Коулмен отправил головой второй мяч в ворота соперника, этим удвоив счет, ранее (17-я минута) открытый голом защитника «Бернли» Бена Ми в собственные ворота.

Отметим, по итогам игры «Эвертон» с 53 очками поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Бернли» с 40 очками идет пятнадцатым.