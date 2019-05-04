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Коршков отметился шайбой в первом матче за «Торонто» в плей-офф АХЛ

Спорт

Коршков, выступавший за ярославскую команду «Локомотив», сыграл в КХЛ 19 матчей

Торонто, Канада, 4 мая 2019, 08:05 — REGNUM  Российский форвард Егор Коршков забил свою первую шайбу, впервые выступая за фарм-клуб «Торонто Марлиз» в плей-офф Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Команда «Торонто» встречалась в этой игре с «Кливлендом» и, выиграв в овертайме со счетом 4:3, ведет в серии 2−0.

Российский 22-летний игрок отметился на 19-й минут матча, забив третью шайбу команды. Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз» 1 мая подписал с ним контракт новичка сроком на 2 года, хоккеист был выбран клубом на драфте 2016 года под общим 31 номером.

Отметим, в минувшем сезоне Коршков, выступавший за ярославскую команду «Локомотив», сыграл в КХЛ 19 матчей и набрал в них 5 (3 шайбы + 2 результативные передачи). Также он сделал три результативные передачи в девяти играх плей-офф.

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