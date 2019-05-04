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СМИ: «Реал» договорился о трансфере Йовича за 60 млн евро

Спорт

Руководство «Реала» приняло решение ускориться в вопросе о приобретении Йовича

Мадрид, 4 мая 2019, 07:41 — REGNUM  Футбольный мадридский клуб «Реал» согласовал условия перехода в свой состав сербского форварда Луки Йовича из франкфуртской команды «Айнтрахт», сообщает 4 мая AS.

Согласно данных источника, сумма трансфера игрока составит 60 млн евро. При этом «Айнтрахт» получит 48 млн из этой суммы, а остальные 12 млн, согласно контракта, отойдут бывшей команде Йовича — португальской «Бенфике».

Также сообщается, что руководство «Реала» приняло решение ускориться в вопросе о приобретении Йовича из-за того, что в борьбу за него включился клуб «пари Сен-Жермен», а также 21-летним игроком заинтересовалась мюнхенская «Бавария».

Отметим, в текущем сезоне Лука Йович сыграл за свой клуб в 29 матчах и отметился в них 17 голами и 5 результативными передачами.

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Футбол
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