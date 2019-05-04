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«Каролина» выиграла в серии и вышла в финал конференции впервые за 8 лет

Спорт

5:2 в матче и 4-0 в серии в пользу «Каролины»

Роли, США, 4 мая 2019, 07:28 — REGNUM  Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над командой «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона и вышел в финал восточной конференции НХЛ впервые с 2009 года.

Встреча проходила на льду «Пи-Эн-Си Арены» в Роли и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Голы в составе победителей на счету Себастьяна Ахо (5-я минута), Тейво Теравайнена (23-я), Грега Маккегга (24-я), Джастина Уильямса (29-я) и российского форварда клуба Андрея Свечникова (56-я).

У проигравших шайбами отметились Мэтью Бразал (3-я) и Брок Нельсон (59-я).

При этом Свечников второй вышел на лед после травмы, полученной им в драке с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в третьем мачте серии первого раунда Кубка Стэнли. Теперь на счету российского хоккеиста стало 4 (3 шайбы + 1 результативная передача) очка, набранные в плей-офф.

Отметим, клуб «Каролина» в четвертый раз в свое истории смог выйти в полуфинал конференции, его соперником станет победитель серии между «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс».

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