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«Ювентус» с «Торино» не выявили победителя в матче серии А

Спорт

1:1...

Турин, Италия, 4 мая 2019, 07:14 — REGNUM  Футбольный туринский клуб «Ювентус» сыграл вничью с командой «Торино» в матче 35-го тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Альянц-Ювентус» в Турине и закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл хавбек «Торино» Саша Лукич на 8-й минуте игры и это минимальное преимущество хозяев сохранилось на долгое время. И лишь за 6 минут до окончания основного времени матч португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду смог сравнять счет и этим спас свою команду от поражения.

Отметим, «Ювентус», в активе которого по итогам матча 89 очков, уже обеспечил свою победу в турнире. «Торино» с 57 очками продолжает находиться на шестой строчке турнирной таблицы.

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Футбол
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