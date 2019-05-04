«Ювентус» с «Торино» не выявили победителя в матче серии А

Турин, Италия, , 07:14 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» сыграл вничью с командой «Торино» в матче 35-го тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Альянц-Ювентус» в Турине и закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл хавбек «Торино» Саша Лукич на 8-й минуте игры и это минимальное преимущество хозяев сохранилось на долгое время. И лишь за 6 минут до окончания основного времени матч португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду смог сравнять счет и этим спас свою команду от поражения.

Отметим, «Ювентус», в активе которого по итогам матча 89 очков, уже обеспечил свою победу в турнире. «Торино» с 57 очками продолжает находиться на шестой строчке турнирной таблицы.