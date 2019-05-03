НХЛ объявила троицу лучших игроков очередного игрового дня

Бостон, США, , 21:41 — REGNUM НХЛ подвела итоги очередного игрового дня плей-офф Кубка Стэнли, объявив троицу лучших игроков прошедшей ночи.

Звание третьей звезды сегодняшнего игрового дня получил финский голкипер «Бостон Брюинз» Тукка Раск, который знаменит своим многолетним опытом в играх плей-офф НХЛ, где он отличился особой надежностью. В 2011 году голкипер в качестве второго вратаря «Брюинз» выиграл Кубок Стэнли, самый престижный хоккейный трофей. В этом году финн снова получил шанс выиграть «заветную чашу», благодаря непредсказуемому выступлению команд-аутсайдеров, которые в первом раунде искоренили из борьбы за кубок его главных фаворитов. Тем самым, «Бостон Брюинз» впервые за долгие годы стал одним из главных фаворитов турнира.

Тукка Раск отразил 39 из 40 бросков по своим ворот в матче против «Коламбус» в рамках четвёртого матча серии, что помогло «Бостону» сравняться с соперником.

Напомним, что «Бостон» продолжает своё выступление в сезоне 2018/2019 годов в рамках плей-офф Кубка Стэнли, находясь на стадии второго раунда. Команде противостоит коллектив из штата Огайо «Коламбус Блю Джекетс», на данный счёт в серии равный — 2:2.

Второе место в свой актив вписал немецкий голкипер «Колорадо Эвеланш» и обладатель Кубка Стэнли 2018 года Филипп Грубауэр, отметившись «сухарем» в матче против «Сан-Хосе» в четвёртой игре серии второго раунда плей-офф. Надежность вратаря оказалась несокрушимой для соперника, что помогло «Колорадо» забросить три безответных шайбы. Вратарь сборной Германии отразил все 32 броска, нанесённые по его воротам.

Верхушку списка занял капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, принёсший последней ночью победу своей команде в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс». Канадский форвард отличился двумя набранными баллами, включая оформленный игроком дубль, что помогло «Бостону» получить крупное преимущество над соперником — 4:1. На данный момент игроком было набрано 7 (5+2) результативных баллов в 11 играх плей-офф.