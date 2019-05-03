Очередной игрок «СКА» перебрался за океан в текущем межсезонье

Нью-Йорк, США, , 21:39 — REGNUM 3 мая клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», согласно информации с официального портала лиги, подписал контракт новичка с российским голкипером «СКА» Игорем Шестеркиным. Контракт будет рассчитан на два ближайших года.

Напомним, что воспитанник школы московского «Спартака» провёл последние 5 сезонов в системе питерского хоккейного клуба «СКА», который в 2015 и 2017 годах становился обладателем Кубка Гагарина. Однако, правами на голкипера с 2014 года обладает клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», выбрав россиянина на драфте под общим 118-м номером в том же году.

Шестёркин показал очень надежную игру в створках ворот за прошедший регулярный чемпионат КХЛ, сыграв в 28 играх первенства, в 24 из которых была одержана победа и лишь в 4 соперник оказался сильнее. Также отметим коэффициент надежности голкипера, который равен 1,11 шайбы за игру — один из лучших показателей в лиге. Успехи Игоря Шестеркина помогли клубу с берегов Невы продолжить своё выступление в играх на вылет в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Но плей-офф для Игоря не задался, в 9 встречах голкипером было одержано лишь 4 победы, а коэффициент надежности значительно упал по сравнению с регулярным чемпионатом и составил 1,95 шайбы за игру. «СКА» закончил своё выступление заранее, уступив серию финала западной конференции московскому «ЦСКА».