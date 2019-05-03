Виталий Кравцов подписал контракт с культовой командой НХЛ

Нью-Йорк, США, , 21:37 — REGNUM 3 мая 19-летний российский нападающий Виталий Кравцов официально подписал соглашение начального характера с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает официальный портал лиги. Напомним, что игрок был выбран «рейнджерами» ещё год назад на драфте НХЛ под общим 9-м номером, после своего впечатляющего выступления за первую команду «Трактора» из КХЛ в плей-офф Кубка Гагарина.

Юный хоккейный талант подписал контракт новичка сроком на три года.

В прошлом году Виталий привлёк внимание общественности, благодаря результативной игре в матчах на вылет. В прошлогоднем розыгрыше самого престижного трофея Европы юный хоккеист отметился 11 (6+5) очками в 16 играх, несмотря на слабый, по меркам результативности для форварда, регулярный сезон. В регулярном чемпионате сезона 2017/2018 годов, ставшем для Виталия дебютным в первой команде «челябинцев», форвард отметился скромными 7 (4+3) баллами в 35 играх первенства.

В своём втором сезоне в «Тракторе» Виталий Кравцов показал себя с нужный стороны, став бессменным игроком стартового состава. Лето россиянин посвятил тщательной подготовке к грядущему сезону, утверждая своё имя в хоккейном тренировочном лагеря «Нью-Йорк Рейнджерс» за океаном. Пройдя заокеанскую подготовку и получив похвальные оценки от руководства «Рейнджерс», наш герой снова вступил на лёд Континентальной Хоккейной Лиги. В этом сезоне, который стал 11 в истории лиги, Кравцов записал на свой счёт 21 (8+13) балл за результативность, что помогло «Трактору» снова отодраться в плей-офф. Согласно посеву, определяемому по расположению команд в таблице, «Трактор» в первом раунде получил одну из лучших команд в лиге на данный момент — «Автомобилист». «Трактор» уступил серию всухую и первым покинул сетку плей-офф Кубка Гагарина, а Виталий Кравцов успел отметиться двумя голевыми передачами во всех играх серии.

Также, помимо выступления на клубном уровне, Виталий получил вызов в молодежную сборную России на чемпионат мира среди игроков до 20 лет, проходившего на стыке 2018 и 2019 годов в Канаде. Габаритный российский форвард стал лидером сборной и стал одной из главных причиной бронзовых медалей на пьедестале турнира. Уроженец Владивостока провёл все 7 игр в составе команды, набрав 6 (2+4) очков.