Шелеменко оказался тяжелее Андраде на взвешивании перед боем на RCC6

Челябинск, , 16:13 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шелеменко на официальной процедуре взвешивания на турнире RCC6 перед боем с бразильцем Вискарди Андраде оказался тяжелее соперника на 0,65 кг.

Вес российского бойца на официальной процедуре составил 84,45 кг, против 83,8 кг у Андраде.

При этом Шелеменко не уложился в норматив данной весовой категории на 50 грамм, однако организаторы решили не принимать данное обстоятельство во внимание.

Бой бывшего чемпиона в среднем весе промоушна Bellator Александра Шелеменко с представителем Бразилии Вискарди Андраде станет главным на турнире RCC6, который будет проведен 4 мая в Челябинске.

На счету бразильского бойца 27 боев в ММА, из которых 20 он выиграл и 7 проиграл, также в четырех боях в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Андраде выиграл три боя из четырех проведенных. Александр Шелеменко провел в ММА 69 боев и выт-играл в 57 из них.