«Арсенал» вырвал ничью у «Локомотива» в молодежном первенстве России

Тула, , 15:40 — REGNUM Футбольный тульский клуб «Арсенал» смог привести к ничейному результату матч с московской командой «Локомотив» в рамках 27-го тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча, прошедшая на поле тульской ДЮСШ «Арсенал», закончилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет уже на 4-й минуте усилиями хавбека Николая Титкова. Затем, на 34-й минуте, удачно реализовали 11-метровый удар, назначенный на 38-й минуте в ворота соперника — отличился форвард Тимур Сулейманов, что позволило им повести в счете 2:0.

Однако уже до перерыва хозяевам удалось отыграть один мяч после точного удара защитника Александра Осипова (40-я), а на 68-й полузащитник «Арсенала» Георгий Сулаквелидзе сравнял счет в матче, приведя его к итоговому состоянию.

Отметим, по итогам матча «Локомотив», набравший 50 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице молодежного футбольного первенства России. «Арсенал» с 51 очком на третьей строчке.