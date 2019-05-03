Путин поручил ОКР обеспечить участие всех членов сборной России на ОИ-2020

Москва, , 15:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение олимпийскому комитету России (ОКР) обеспечить участие всех членов олимпийской сборной команды России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Соответственное распоряжение главы государства содержится в опубликованном перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, которое прошло 27 марта 2019 года.

В распоряжении говорится, что президент России рекомендует ОКР принять исчерпывающие меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации «и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) без ограничений». Срок исполнения данного распоряжения определен до 2 декабря 2019 года.

Также в перечне поручений президента России содержится распоряжение об усилении системной работы по защите интересов и прав российских спортсменов на международных состязаниях и до 2 декабря предоставить доклад об этом, который после делать ежегодно.

Отметим, ответственным за исполнение данных поручений президент Росси назначил главу ОКР Станислава Позднякова.