Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубую игру

Париж, , 14:40 — REGNUM Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

Мбаппе наказан за грубую игру в финальном матче Кубка Франции с «Ренном», когда он опасно атаковал соперника прямой ногой. За это действие Мбаппе во время матча получил красную карточку.

Отмечается, что дисквалификация будет распространяться на все турниры, включая матчи национального первенства. Таким образом, Мбаппе не сыграет в предстоящих матчах чемпионата Франции против «Ниццы», «Анже» и «Дижона».

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Напомним, ПСЖ проиграл «Ренну» в финале Кубка Франции. Основное и дополнительное время завершилось вничью 2:2. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Ренна» — 6:5.

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