Москва, , 15:04 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов провел тренировку с борцом Романом Власовым. Соответственная запись, с прикрепленными к ней фото и видео с совместной тренировки, выложена 3 мая в Instagram Хабиба Нурмагомедова.

«Спасибо за хорошую тренировку и за полезные советы по борьбе. Ты — лучший», — написал в своем сообщении Нурмагодедов.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и его следующий бой с американцем Дастином Портье состоится 7 сентября 2019 года в Абу-Даби.

Напомним, Романом Власов — двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, также спортсмен является четырехкратным победителем первенств Европы.