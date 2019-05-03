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СМИ: Балотелли может вернуться в итальянский чемпионат

Спорт

Текущий контракт игрока с «Марселем» заканчивается летом 2019 года

Брешиа, Италия, 3 мая 2019, 14:33 — REGNUM  Итальянский форвард футбольного клуба «Марсель» Марио Балотелли может вернуться на родину для продолжения своей игровой карьеры, сообщает 3 мая Corriere della Sera.

Сообщается, что игроком интересуется команда «Брешиа», которая вышла в итальянскую серию А через 8 лет после вылета оттуда.

Также издание пишет, что сам футболист, у которого есть дом на расстоянии 200 метров от домашнего стадиона «Брешии», не против перехода в команду.

При этом для перехода в итальянский клуб нападающему придется пойти на снижение зарплаты, так как в своем нынешнем клубе он получает 5,4 млн евро в год. Текущий контракт игрока с нынешним клубом заканчивается летом 2019 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Марио Балотелли сыграл за «Марсель» в 22 матчах и отметился в них 8 голами и 1 результативной передачей.

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Футбол
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