СМИ: Балотелли может вернуться в итальянский чемпионат

Брешиа, Италия, , 14:33 — REGNUM Итальянский форвард футбольного клуба «Марсель» Марио Балотелли может вернуться на родину для продолжения своей игровой карьеры, сообщает 3 мая Corriere della Sera.

Сообщается, что игроком интересуется команда «Брешиа», которая вышла в итальянскую серию А через 8 лет после вылета оттуда.

Также издание пишет, что сам футболист, у которого есть дом на расстоянии 200 метров от домашнего стадиона «Брешии», не против перехода в команду.

При этом для перехода в итальянский клуб нападающему придется пойти на снижение зарплаты, так как в своем нынешнем клубе он получает 5,4 млн евро в год. Текущий контракт игрока с нынешним клубом заканчивается летом 2019 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Марио Балотелли сыграл за «Марсель» в 22 матчах и отметился в них 8 голами и 1 результативной передачей.