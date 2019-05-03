Ньон, Швейцария, , 14:05 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В голосовании Месси обошёл другого форварда «Барселоны» Луиса Суареса, а также двух полузащитников «Аякса» Френки де Йонга и Донни ван де Бека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси оформил дубль в матче против «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов и помог своей команде победить со счётом 3:0.

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