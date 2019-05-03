«Спартак» продлил на год контракт с хоккеистом Вишневским

Москва, , 14:09 — REGNUM Хоккейный московский клуб «Спартак» объявил о продлении на год контракта с защитником Дмитрием Вишневским, сообщает 3 мая официальный сайт клуба.

По данным пресс-службы, рассчитанное до 30 апреля 2020 года соглашение носит односторонний характер.

Отметим, Вишневский перешел в «Спартак» из другого московского клуба «Динамо» в декабре 2018 года и участвовал в 21 матче за клуб, в которых сделал 4 результативные передачи. Также хоккеист стал дважды обладателем Кубка Гагарина, играя за «Динамо», в сезонах 2011/12 и 2012/13.

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» финишировал седьмым в Западной конференции КХЛ и уступил в серии плей-офф санкт-петербургскому клубу СКА со счетом 4−2.