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Умер восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Ред Келли

Спорт

Келли скончался на 92-м году жизни

Оттава, 3 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает TSN.

Хоккеист, более известный как Ред Келли, выступал на позициях защитника и центрального нападающего за клубы «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс» с 1947 по 1967 год.

Келли четыре раза выиграл Кубок Стэнли в составе «Детройта» — в 1950, 1952, 1954, 1955 годах. Ещё четыре раза он стал обладателем главного хоккейного трофея Америки, выступая за «Торонто», в 1962, 1963, 1964, 1967 годах.

Кроме того, Келли четыре раза выигрывал приз «Леди Бинг Трофи» и один раз — «Норрис Трофи», 12 раз Келли участвовал в матчах звёзд НХЛ, а в 1969 году был введён в Зал славы НХЛ.

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