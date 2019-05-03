Сысерть, Свердловская область, , 13:28 — REGNUM

Футбольный московский клуб «Спартак» нанес поражение с крупным счетом екатеринбургской команде «Урал» в матче 27-го тура молодежного футбольного чемпионата России.

Игра проходила на поле спортивной базы «Бажовия» в Сысерти и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Гости сразу выглядели на голову выше «Урала» и уже в середине первого тайма вели со счетом 2:0 после голов нападающего Данилы Прошлякова (14-я) и полузащитника Максима Данилина (27-я).

На 28-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч усилиями хавбека Александра Волчкова, однако этот мяч в итоге стал «голом престижа», так как за ним последовало три безответных гола в ворота «Урала» до конца игры.

Отличились оформивший в игре дубль Прошляков (41-я), удачно реализовавший пенальти защитник Илья Мазуров (50-я) и также оформивший в матче на 78-й минуте дубль Данилин.

Отметим, по итогам игры «Спартак» укрепил свое второе место в турнирной таблице молодежного первенства России по футболу, однако уже без надежды на победу в чемпионате, так как лидер — московская команда ЦСКА, уже гарантировал себе победу. «Урал» с 19 очками на тринадцатой строчке.