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«Енисей» разгромил всухую «Анжи» в молодежном первенстве России

Спорт

3:0 в пользу хозяев

Красноярск, 3 мая 2019, 13:29 — REGNUM  Футбольный красноярский клуб «Енисей» нанес поражение всухую махачкалинской команде «Анжи» в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча прошла на поле красноярской «Футбол-арены Енисей» и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Мячами отличились три хавбека «Енисея» Данила Польшиков (25-я минута), Ярослав Матвиенко (73-я) и Тимур Сахаров (79-я).

Отметим, по итогам матча «Енисей», набрав 31 очко, поднялся на одиннадцатую сточку турнирной таблицы молодежного футбольного первенства России. «Анжи» с 13 очками остался на последнем, шестнадцатом месте.

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Футбол
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