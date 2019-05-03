«Енисей» разгромил всухую «Анжи» в молодежном первенстве России

Красноярск, , 13:29 — REGNUM Футбольный красноярский клуб «Енисей» нанес поражение всухую махачкалинской команде «Анжи» в матче 27-го тура молодежного первенства России по футболу.

Встреча прошла на поле красноярской «Футбол-арены Енисей» и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Мячами отличились три хавбека «Енисея» Данила Польшиков (25-я минута), Ярослав Матвиенко (73-я) и Тимур Сахаров (79-я).

Отметим, по итогам матча «Енисей», набрав 31 очко, поднялся на одиннадцатую сточку турнирной таблицы молодежного футбольного первенства России. «Анжи» с 13 очками остался на последнем, шестнадцатом месте.