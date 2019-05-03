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Полузащитник «Баварии» Рибери может продолжить карьеру на Ближнем Востоке

Спорт

К Рибери проявляют интерес катарские клубы и саудовские клубы

Мюнхен, Германия, 3 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери покинет клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает Euro United.

По информации издания, к 36-летнему французскому хавбеку проявляют интерес катарские клубы «Аль-Садд» и «Аль-Духайль», а также «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Летом у Рибери заканчивается срок действующего контракта с «Баварией».

Напомним, Рибери играет за «Баварию» с 2007 года и выиграл в её составе 22 трофея. В текущем сезоне он сыграл 34 матча, в которых забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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