Сарри назвал неплохим результат матча с «Айнтрахтом»

Лондон, , 13:04 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри заявил, что счёт 1:1 является неплохим результатом матча с «Айнтрахтом». Об этом сообщается на сайте УЕФА.

«Счёт 1:1 — не такой уж плохой результат. У нас было три или четыре хорошие возможности, могли забить больше», — сказал Сарри.

По его словам, в ответном матче команда должна сыграть осторожно и продемонстрировать хороший настрой. Он отметил, что нужно держать линию мяча, потому что соперник очень опасен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Айнтрахт» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы со счётом 1:1.

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