Гимнасты будут иметь национальную символику на костюмах

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил в ходе своего заседания требования к спортсменам о том, что на их форме должна обязательно присутствовать национальная символика. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба FIG.

Заседание исполнительного комитета организации проходило с 30 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге.

Согласно новым принятым правилам, на форме спортсмена должны быть цвета национального флага или название страны. Данные требования вступят в силу с 1 января 2020 года.

При этом на летней Олимпиаде 2020 года в Токио гимнасты, которые получили право участия в состязаниях через мировое первенство, будут участвовать в костюмах, отличающихся от костюмов спортсменов, участвующих в командных соревнованиях. Это, по мнению исполкома FIG, позволит зрителям лучше понимать ситуацию.

Кроме этого, на заседании утверждена концепция защиты спортсменов и других лиц от домогательств в спорте во время соревнований.