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Форвард «Витесса» Эдегор стал лучшим игроком апреля в чемпионате Голландии

Спорт

Эдегор в апреле забил гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах

Арнем, Нидерланды, 3 мая 2019, 12:51 — REGNUM  Лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле признан нападающий «Витесса» Мартин Эдегор. Об этом сообщается на сайте лиги.

20-летний форвард в апреле забил гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах. «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Отметим, что аренды в 2018 году Эдегор перешёл в «Витесс» из мадридского «Реала» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.

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