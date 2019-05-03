Форвард «Витесса» Эдегор стал лучшим игроком апреля в чемпионате Голландии

Арнем, Нидерланды, , 12:51 — REGNUM Лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле признан нападающий «Витесса» Мартин Эдегор. Об этом сообщается на сайте лиги.

20-летний форвард в апреле забил гол и отдал три результативные передачи в пяти матчах. «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, одержал одну победу, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Отметим, что аренды в 2018 году Эдегор перешёл в «Витесс» из мадридского «Реала» на правах аренды. В текущем сезоне он сыграл в 29 матчах, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.

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