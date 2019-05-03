Форвард Ян Коварж не собирается возвращаться в КХЛ

Пльзень, Чехия, , 12:48 — REGNUM Чешский нападающий Ян Коварж, ранее выступавший за хоккейный магнитогорский клуб «Металлург», на намерен возвращаться в КХЛ, сообщает 3 мая «Спорт-Экспресс».

По данным источника, хоккеист не будет играть в КХЛ, несмотря на то, что к нему проявляет интерес несколько участвующих в лиге клубов.

29-летний игрок, который в прошлом сезоне играл за команду «Пльзень», продолжит свою игровую карьеру в Швейцарии.

Отметим, Коварж играл за магнитогорский «Металлург» с 2013 по 2018 год. В минувшем сезоне в составе «Пльзеня» он набрал 46 (10 шайб + 36 результативных передач) очков.